“Eski Kulüp Başkanına Saldırı!”

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE MEKAN

İstanbul’da yaşanan bu olay, dün akşam saat 21.00 civarında Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak’ta bir kafede meydana geldi. Kafede bulunan eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı olan 49 yaşındaki Tuncay Meriç, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

SALDIRGAN KAÇTI

DHA’daki bilgilere göre, saldırgan olay yerinden hızlıca uzaklaşırken, çevrede bulunan kişilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Sağlık ekipleri, Tuncay Meriç’in başından vurularak ağır yaralandığını tespit etti ve ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak, yapılan tüm müdahale çabalarına rağmen Meriç hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ ARANMAKTADIR

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparak kaçan saldırganı yakalamak için araştırmalarına başladı. Tuncay Meriç’in silahlı saldırıya uğradığı anlar, işyerinin güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE YANSIDILAR

Olayı gören Bekir Kaya, “Ben arkadaşlarımla kafede oturuyordum. Lavaboya kalktım. Olayın olduğu kafede maç özeti izleniyordu. Ben de ona dalmıştım. Tartışma olmadı. Hiçbir diyalog olmadı. Bir anda genç orta yaşta bir kişi yanındaki kişiye silah doğrultarak ateş etti. O anda herkes kaçıştığı için ben de göremedim. Ben de yere yattım” şeklinde açıklamalarda bulundu.

