Eski MKE Başkanı Gözaltına Alındı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMALARI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Selahattin Yılmaz’ın liderliğini yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik başlattığı soruşturmayı sürdürüyor. Bu süreçte, eski MKE yönetim kurulu başkanı İsmet Sayhan’ın suç örgütü ile bağlantısının tespit edilmesi üzerine, Sayhan hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Emniyet güçleri, Sayhan’ı dün Ankara’da gözaltına aldı. Şüphelinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yarın İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmesi planlanıyor.

TUTUKLANANLAR ARASINDA SELAHATTİN YILMAZ DA BULUNUYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması çerçevesinde tutuklu olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in, cezaevinden avukatı aracılığıyla Selahattin Yılmaz’a “Aziz İhsan Aktaş’ı susturun” şeklinde talimat verdiği iddiaları öne sürüldü. Bu suikast hazırlığına dair açıklama yapan Keleş, Selahattin Yılmaz ve Aziz İhsan Aktaş isimlerini medyadan öğrendiğini ve suikast planı iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

OPERASYONLARLA BİRÇOK ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul merkezli yapılan operasyonda, Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun’da düzenlenen raids ile birlikte, Selahattin Yılmaz’ın da dahil olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Yılmaz’ın da yer aldığı 10 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.