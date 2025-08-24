Eski MKE Başkanı Gözaltına Alındı!

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA YAPIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, liderliğini Selahattin Yılmaz’ın yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmayı sürdürüyor. Soruşturma çerçevesinde eski MKE yönetim kurulu başkanı İsmet Sayhan’ın suç örgütü ile ilişkisinin bulunduğu belirlenmiş. Sayhan, gözaltı kararı sonrasında, emniyet güçleri tarafından dün Ankara’da gözaltına alındı. Şüphelinin, yarın İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor.

SUİKAST HAZIRLIĞI İDDİALARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in, cezaevinden avukatı aracılığıyla Selahattin Yılmaz’a “Aziz İhsan Aktaş’ı susturun” talimatı verdiği iddia edilmişti. Suikast hazırlığıyla ilgili olarak Fatih Keleş, Selahattin Yılmaz ve Aziz İhsan Aktaş isimlerini basından duyduğunu ve suikast planı iddialarının gerçekleri yansıtmadığını öne sürdü.

OPERASYONLARLA GÖZALTILAR YAPILDI

Organize suç örgütüne yönelik olarak İstanbul merkezli olarak düzenlenen operasyonlarda Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun’da 17 şüpheli gözaltına alındı. Selahattin Yılmaz’ın da aralarında yer aldığı 10 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 6 kişi adli kontrol tedbiri uygulanarak, 7 kişi ise serbest bırakıldı.