Eski Rus General Suçlu Bulundu

RÜŞVET SKANDALINI GÜNDEME GETİREN DAVADA GELİŞMELER

Eski Rus Silahlı Kuvvetleri İletişim Dairesi Başkanı General Vadim Şamarin, ‘rüşvet’ skandalıyla dikkat çekiyor. Moskova’daki Garnizon Askeri Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Şamarin, rüşvet almaktan suçlu bulundu.

HAPİS CEZASI VE MAL VARLIĞINA EL KOYMA

Duruşmada kendisine yöneltilen suçlamaları kabul eden Şamarin’e 7 yıl hapis cezası verildi. Ayrıca, mahkeme, Şamarin’in rütbelerinin iptaline ve mal varlığının el konulup devlet mülkiyetine geçirilmesine karar verdi.

KARARA İTİRAZ YOK

Şamarin’in avukatı Vladimir Şelupahin, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, mahkeme kararına itiraz etmeyeceklerini duyurdu. Ayrıca, Vadim Şamarin’in Ukrayna’da savaşan Rus birliklerine katılma talebinde bulunduğu bilgisi verildi.

O DÖNEMDE NELER YAŞANDI?

General Vadim Şamarin, Mayıs 2024’te rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Şamarin’in 2019-2023 yılları arasında Rusya Savunma Bakanlığı’nın devlet siparişleri kapsamında bir telefon fabrikasından toplam 36 milyon ruble (yaklaşık 437 bin dolar) rüşvet aldığı belirlendi.