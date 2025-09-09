Eski Şef, Meta’ya Dava Açtı

WHATSAPP’IN ESKİ GÜVENLİK ŞEFİNDEN DAVA

New York Times’ın haberine göre, WhatsApp’ın eski güvenlik müdürü Attaullah Baig, Meta’ya karşı California Kuzey Bölge Mahkemesi’nde dava açıyor. Baig, WhatsApp’ta fark ettiği güvenlik ve gizlilik açığıyla ilgili üst yönetime yaptığı bildirimlerin dikkate alınmadığını ileri sürdü.

ÇALIŞANLARIN HASSAS VERİLERE ERİŞİMİ

Baig’in iddialarına göre, Meta’nın bünyesinde yer alan binlerce çalışan, WhatsApp kullanıcılarına ait hassas verilere erişim sağlayabiliyor. Ayrıca, şirketin günlük olarak 100 binden fazla hesaba yönelik siber saldırılara yeterince yanıt vermediği bildiriliyor.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ UYARDI, İŞTEN ÇIKARILDI

Baig, CEO Mark Zuckerberg de dahil olmak üzere üst düzey yöneticilere doğrudan uyarılarda bulunduğunu, ancak bu girişimin ardından Şubat ayında “misilleme” olarak işten çıkarıldığını savunuyor.

META’DAN YALANLAMA

Meta sözcüsü, Baig’in iddialarını kesin bir dille reddetti. Açıklamada, Baig’in “düşük performans nedeniyle işten çıkarıldığı” ve “ekiplerin sıkı çalışmalarını yanlış şekillerde temsil ettiği” belirtildi.