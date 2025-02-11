Eski Sevgili Hediyeleri Açık Artırmada Satıldı

YENİ BİR DENEYİM YARATILIYOR

Mersin’deki bir kafe, heykel boyama, seramik boyama, ahşap boyama ve çocuk atölyesi gibi çeşitli konseptler aracılığıyla hizmet veriyor. Bu kafede, yakında kutlanacak 14 Şubat Sevgililer Günü için “eski sevgili standı” açıldı. Mizah amacıyla başlatılan bu standda, hediyeler açık artırmada satışa sunuluyor. Kitap, kolye, ekmek yapma makinesi ve kol düğmesi gibi ürünler, eski sevgililerden kalan hatıralar olarak ürünler arasında yer alıyor.

AÇIK ARTIRMA SUKSESİ

Müşteriler, eski sevgili hediyelerini satmak için kafede kayıt yaptırarak, her bir ürüne bir fiyat belirliyor. Açık artırma başladığında, ürünler sırayla satışa sunuluyor. Örneğin, sahibi tarafından 1 kuruşa satışa çıkarılan bir kitap, 125 liranın üzerinde bir bedelle yeni sahibiyle buluşuyor. Açık artırmada hem katılımcılar hem de hediyelerini satışa çıkaran bireyler eğlenceli anlar yaşıyor.

Kafenin işletmecilerinden Delal Dalgıç, “Eski sevgili standı açtık. Çok da ilgi gördü. Aslında arkadaşlarımızla konuşurken herkesin evde biriktirdiği hiç de kullanmadığı eşyaları var; ‘atsan atılmaz, satsan satılır’ dedik. Böyle yola çıktık. Tahmin ettiğimden çok daha fazla ilgi gördü, telefonlarımız susmadı. Başarılı geçti. Çok da eğlendik. Amacımız zaten burada mizah, biraz insanların eğlenmesini sağlamaktır” şeklinde konuştu.