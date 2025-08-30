Eski Ulusal Güvenlik Başkanı Öldürüldü

UKRAYNA’DA KORKUNÇ CİNAYET

Ukrayna’nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkenin eski Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Andriy Parubiy’in batıdaki Lviv kentinde hayatını kaybettiğini duyurdu. Zelenski, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “İçişleri Bakanı Ihor Klymenko ve Başsavcı Ruslan Kravçenko, Lviv’de gerçekleşen korkunç cinayetin ayrıntılarını az önce bildirdi. Andriy Parubiy öldürüldü.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, cinayet sonrası failin yakalanması adına güvenlik güçlerinin yoğun bir şekilde arama çalışmalarına devam ettiğini de belirtti.

PARUBİY’İN SIYASİ GEÇMİŞİ

Saldırıyla ilgili detaylar belirsizliğini korurken, kamuoyunda büyük bir endişe ve şaşkınlık var. Parubiy, Ukrayna Parlamentosu’nun (Verkhovna Rada) 6., 7., 8. ve 9. dönemlerinde milletvekilliği yapmış, 2016 yılında meclis başkanlığı görevine de gelmişti. Ukrayna’nın yakın siyasi tarihinde önemli rollere sahip olan Parubiy, 2013-2014 Onur Devrimi sırasında Kiev’deki Maidan Meydanı direnişinin komutanı ve öz savunma birliğinin liderliğini üstlenmişti.

DAHA ÖNCE SUİKAST GİRİŞİMİNE UĞRAMIŞTI

2014 yılında Parubiy, bir suikast girişiminden kıl payı kurtulmuştu. O dönemde bir UDO (Devlet Koruma Dairesi) çalışanının, Yanukoviç döneminde düzenlenmesi planlanan bir saldırı için hazırlık yaptığı ortaya çıkmıştı.

GÖRGÜ TANIKLARINDAN BİLGİLER

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve kamuoyunun bilgilendirileceğini ifade ederken, görgü tanıklarının saldırganın motosikletle Parubiy’e yaklaşıp ateş ettiğini aktardığı öğrenildi.