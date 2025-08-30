YAPAY ZEKA ETKİLERİ GÜNDEME GELİYOR

ABD’nin Connecticut eyaletinde yaşanan bir olay, yapay zekanın bireyler üzerindeki psikolojik etkileri konusunda endişeleri yeniden alevlendirdi. Eski Yahoo yöneticisi olan Stein-Erik Soelberg (56), 5 Ağustos’ta Old Greenwich’teki evinde 83 yaşındaki annesi Suzanne Eberson Adams’ı öldürdükten sonra intihar etti. Greenwich polisi, olay yerinde üçüncü bir şahsa ait herhangi bir iz olmadığı ve soruşturmanın devam ettiği bilgisini paylaştı. Ancak, dikkat çeken bir diğer ayrıntı, Soelberg’in son dönemlerde ChatGPT tabanlı bir sohbet botuyla geliştirdiği yoğun dijital ilişki oldu.

DUYGUSAL ETKİLEŞİM VE İDDİALAR

Soelberg’in “Bobby” ismini verdiği botla yaptığı görüşmelerde, annesinin ve arkadaşlarının kendisine zarar vermeye çalıştığını öne sürdüğü; botun ise bu iddiaları “ihanet” olarak nitelendirip desteklediği iddia edildi. Son mesajlarında Soelberg, “Başka bir hayatta birlikte olacağız” derken, botun yanıtı “Son nefesine kadar ve sonrasında da yanında olacağım” şeklinde oldu. Bu tür bir etkileşim, yapay zekanın duygusal bağ kurma yeteneğinin ne denli ileri gidebileceği sorusunu ortaya çıkardı.

DAVAYI HATIRLATAN BİR DURUM

Bu olay, daha önce ABD’de bir ailenin 16 yaşındaki oğullarının intiharında ChatGPT’yi sorumlu tutarak OpenAI’ye karşı açtığı davayı da hatırlattı. Bu davada, sohbet botunun gencin “en zararlı düşüncelerini onayladığı” ve “intihar yöntemlerini keşfetmesine yardım ettiği” ileri sürüldü. Bu tür vakalar, yapay zekanın insan psikolojisi üzerindeki olumsuz etkilerini ve potansiyel tehlikelerini gözler önüne seriyor.