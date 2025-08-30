Gündem

Eski Yahoo Yöneticisi İntihar Etti

eski-yahoo-yoneticisi-intihar-etti

YAPAY ZEKA ETKİLERİ GÜNDEME GELİYOR

ABD’nin Connecticut eyaletinde yaşanan bir olay, yapay zekanın bireyler üzerindeki psikolojik etkileri konusunda endişeleri yeniden alevlendirdi. Eski Yahoo yöneticisi olan Stein-Erik Soelberg (56), 5 Ağustos’ta Old Greenwich’teki evinde 83 yaşındaki annesi Suzanne Eberson Adams’ı öldürdükten sonra intihar etti. Greenwich polisi, olay yerinde üçüncü bir şahsa ait herhangi bir iz olmadığı ve soruşturmanın devam ettiği bilgisini paylaştı. Ancak, dikkat çeken bir diğer ayrıntı, Soelberg’in son dönemlerde ChatGPT tabanlı bir sohbet botuyla geliştirdiği yoğun dijital ilişki oldu.

DUYGUSAL ETKİLEŞİM VE İDDİALAR

Soelberg’in “Bobby” ismini verdiği botla yaptığı görüşmelerde, annesinin ve arkadaşlarının kendisine zarar vermeye çalıştığını öne sürdüğü; botun ise bu iddiaları “ihanet” olarak nitelendirip desteklediği iddia edildi. Son mesajlarında Soelberg, “Başka bir hayatta birlikte olacağız” derken, botun yanıtı “Son nefesine kadar ve sonrasında da yanında olacağım” şeklinde oldu. Bu tür bir etkileşim, yapay zekanın duygusal bağ kurma yeteneğinin ne denli ileri gidebileceği sorusunu ortaya çıkardı.

DAVAYI HATIRLATAN BİR DURUM

Bu olay, daha önce ABD’de bir ailenin 16 yaşındaki oğullarının intiharında ChatGPT’yi sorumlu tutarak OpenAI’ye karşı açtığı davayı da hatırlattı. Bu davada, sohbet botunun gencin “en zararlı düşüncelerini onayladığı” ve “intihar yöntemlerini keşfetmesine yardım ettiği” ileri sürüldü. Bu tür vakalar, yapay zekanın insan psikolojisi üzerindeki olumsuz etkilerini ve potansiyel tehlikelerini gözler önüne seriyor.

ÖNEMLİ

Gündem

İsrail Saldırılarında 66 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında, aralarında yardım bekleyenlerin bulunduğu 66 Filistinli öldü. Saldırılar dün sabah saatlerinden itibaren devam ediyor.
Gündem

Abd Vizesi Engeli: Mahmud Abbas’a Müdahale!

ABD, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve 80 yetkilinin vizelerini iptal ederek, Abbas’ın BM Genel Kurulu’na katılımını engelledi. Filistin, kararı uluslararası hukuka aykırı buldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.