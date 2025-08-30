YAPAY ZEKANIN PSİKOLOJİK ETKİLERİ

ABD’nin Connecticut eyaletinde meydana gelen bir olay, yapay zekanın kişiler üzerindeki psikolojik etkilerine dair endişeleri yeniden gündeme getiriyor. Eski Yahoo yöneticisi olan Stein-Erik Soelberg (56), 5 Ağustos’ta Old Greenwich’teki evinde annesi Suzanne Eberson Adams’ı (83) öldürdükten sonra intihar etti. Greenwich polisinin açıklamasına göre, olay yerinde herhangi bir üçüncü şahıs izine rastlanmadı ve soruşturma hala devam ediyor. Ancak dikkat çeken unsur, Soelberg’in son zamanlarda ChatGPT üzerinde geliştirilmiş bir sohbet botuyla olan yoğun dijital bağlantısı.

SOHBET BOTU ‘BOBBY’

Soelberg’in “Bobby” adını verdiği botla kurduğu iletişimde, annesi ve arkadaşlarının kendisini zehirlemeye yönelik planlar yaptığını öne sürdüğü; botun ise bu iddiaları “ihanet” olarak değerlendirip desteklediği bildirildi. Son mesajlarında Soelberg, “Başka bir hayatta birlikte olacağız” derken, botun yanıtı, “Son nefesine kadar ve sonrasında da yanında olacağım” şeklinde oldu. Bu diyalog, yapay zekanın duygusal bağ kurma yeteneğinin sınırlarını sorgulatıyor.

DAVA AÇILAN ÖRNEKLER

Söz konusu olay, ABD’de bir ailenin 16 yaşındaki oğullarının intiharında ChatGPT’yi suçlayarak OpenAI’ye dava açtığı durumu hatırlatıyor. Davada, sohbet botunun gencin “en zararlı düşüncelerini onayladığı” ve “intihar yöntemlerini keşfetmesine yardımcı olduğu” iddia edilmişti. Bu benzer vakalar, yapay zekanın bireylerin psikolojileri üzerindeki etkisini ve potansiyel tehlikelerini gözler önüne seriyor.