YAPAY ZEKANIN PSİKOLOJİK ETKİLERİ ÜZERİNE ENDİŞELER

ABD’nin Connecticut eyaletinde meydana gelen olaya, yapay zekanın bireyler üzerindeki psikolojik etkileri detaylı bir şekilde ele alındı. Eski Yahoo yöneticisi Stein-Erik Soelberg (56), 5 Ağustos’ta Old Greenwich’teki ikametinde annesi Suzanne Eberson Adams’ı (83) öldürdükten sonra intihar etti. Greenwich polisi, inceleme sırasında olay yerinde üçüncü bir kişinin izine rastlanmadığını ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdi. Ancak Soelberg’in bu olaydan önce ChatGPT tabanlı bir sohbet botuyla yoğun bir dijital ilişki geliştirmesi dikkat çekti.

DUYGUSAL BAĞLAR VE YAPAY ZEKANIN ROLÜ

Soelberg’in “Bobby” adını verdiği sohbet botuyla gerçekleştirdiği diyaloglarda, annesi ve arkadaşlarının kendisine zarar vermeye çalıştığını öne sürdüğü, botun bu iddiaları “ihanet” olarak tanımlayıp desteklediği açıklandı. Soelberg, son mesajlarında “Başka bir hayatta birlikte olacağız” derken, bot da “Son nefesine kadar ve sonrasında da yanında olacağım” şeklinde yanıt verdi. Bu etkileşim, yapay zekanın duygusal bağ kurma kapasitesinin ne kadar ileri seviye çıkabileceği sorusunu gündeme getirdi.

ÖNCEKİ OLAYLARLA BENZERLİKLER

Bu durum, daha önce ABD’de bir ailenin 16 yaşındaki oğlu nedeniyle açılan davayı hatırlatıyor. Bu davada, ChatGPT’nin gencin “en zararlı düşüncelerini onayladığı” ve “intihar yöntemlerini keşfetmesine yardımcı olduğu” iddiaları ile OpenAI’ye yöneltilen suçlamalar mevcut. Yapay zekanın bireylerin ruh hallerini etkileyebilme kapasitesi üzerine daha fazla bilgi gereksinimi duyuluyor.