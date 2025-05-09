Eski Zorlu Holding CEO’su Hakkında Dava Açıldı

DAVADA YENİ GELİŞMELER

Eski Zorlu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Bekir Cem Köksal hakkında, çalışanlarına ramazan ayının kutlanmamasına dair bir mail gönderdiği gerekçesiyle “zincirleme şekilde inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçlamasıyla 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava sürecinin ilk duruşması bugün gerçekleşti. İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Cem Köksal ve avukatı katıldı.

İDDİALAR VE SAVUNMA

Kimlik tespiti sırasında aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu beyan eden Köksal, “Kimsenin inanç ve hürriyetini engellemeye yönelik bir eylemde bulunmadım. Konu tamamen kurum için iletişim konusudur” ifadelerini kullandı. Olay günü akşam saatlerinde, Ergün Güler’in mailini gördüğünü ve hemen kurumsal iletişim müdürüne konuyu sorduğunu belirten Köksal, “Şu anda davaya konu olan mesajı yazdım. Süreç 35 dakikada gelişmiştir. Ergün Bey’e yazılmış bir mesajdır ama sehven herkese gönderdim” diye konuştu. Hakim, Köksal’a mesajın neden kendisini rahatsız ettiğini sorduğunda, Köksal şöyle yanıtladı: “Kurumsal olarak her sene kutlanacak günlerin listelerini ve mesajın nasıl yazılacağını hazırlıyoruz. Mesajlar ilgili yöneticinin mailinden gönderiliyor. Hangi unsurlara dikkat edilmesi gerektiği önemli. Hiçbir çalışanımızı dışarıda bırakmayacak şekilde bir mesaj hazırlanması gerekiyor.”

MAĞDUR YA DA ŞİKAYETÇİ DEĞİL

Davanın mağdur sıfatıyla yer alan Vestel CEO’su Ergün Güler, 25 yıldır Cem Köksal ile birlikte çalıştıklarını belirterek, “Abi kardeş gibi çalıştık. 25 yıl içerisinde ne bana ne de kimseye karşı inanç, düşünce ve kanaat hürriyeti engelleme açısından bir eylem olmamıştır. Şikayetçi değilim” dedi.

MAHKEMEDEN BERAAT

Savunmaların ve ifadelerin ardından mahkeme, sanık Cem Köksal’ın üzerinde atılı “Zincirleme şekilde inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçundan kastı olmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti.