Eskişehir’de 23 Şüpheli Yakalandı

ESKİŞEHİR’DE FETÖ OPERASYONU

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından, FETÖ’nün güncel yapılanması ve terörizmin finansmanına yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Yapılan araştırmalar sonucunda, Maydonoz Döner zincirinin franchise yöntemiyle faaliyet gösterdiği belirlendi. Zincir bünyesinde, FETÖ nedeniyle işlem gören ve hala örgütle bağlantısı bulunan şüphelilere bedel karşılığı gayri resmi ortaklıklar sunulduğu tespit edildi. Şirketin, örgüt referansı olmadan ortaklığa girişe izin vermediği ve sisteme “Referans Temelli Büyüme” (RTB) adı verildiği belirlendi. Bu ortaklıkların tamamen örgütsel temellere dayandığı kaydedildi.

YURT DIŞINDAN PARA TRANSFERİ İDDİASI

KOM ekipleri, Maydonoz Döner şubelerinin, örgüte bağlı şüphelilere istihdam sağlamak ve para aktarmak amacıyla kullanıldığını ortaya çıkardı. Bu şubeler üzerinden alınan himmetler olduğu, gayri resmi ortakların hisse satışından elde edilen paraların, örgütle bağlantılı esnaf üzerinden gerçekleştirildiği tespit edildi. Şirketin, yurt dışında yeni bayilikler açarak genişlediği ve bu sayede yurt dışından para transferinin kolaylaştırıldığı belirlendi.

MALİ SORUŞTURMALAR VE GÖZALTILAR

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) yaptığı incelemelerde, şirketin finansmanının yurt dışında ve yurt içinde haklarında işlem bulunmayan şüpheliler üzerinden sağlandığı çıktı. Bu finansmanın “ürün satın alımı” olarak faturalandırıldığı ve örgüt mensuplarına iletildiği belirlendi. Ayrıca, aralarında aranan kişilerin bulunduğu birçok şüpheli, bayilerde örgütsel toplantılar yapıyordu. Yürütülen çalışmalarda, iltisaklı kişilere “kazanılan paraların dağıtılması” için talimatlar verildiği tespit edildi. Şirketin, örgütten bağımsız hareket etmeye çalışan ortaklardan ayrılması durumunda işin manevi boyutuna dikkat çekildi.

23 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Eskişehir merkezli olarak, Şırnak, Balıkesir ve Bursa illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplamda 23 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, 3 adet bir dolar, FETÖ elebaşının yazdığı kitap, çeşitli dijital materyaller ve terörün finansmanı kapsamında 80 bin TL’ye el konuldu. Operasyonların ardından, yakalanan 23 kişiden 9’u emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Bir kadın ve 14 kişi ise sağlık kontrollerinin ardından mahkemeye çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.