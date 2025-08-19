Eskişehir’de Arda Miraç Hayatını Kaybetti

KAZA ANINDA OLUP BİTENLER

Kaza, saat 14.00 sıralarında Eskişehir-Ankara kara yolu organize sanayi bölgesi civarında gerçekleşti. Alahaddin Yılmaz’ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 16 BCS 538 plakalı otomobil, savrularak şarampole düştü. Çevredeki vatandaşların yaptığı ihbar sonrası, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

YARALILARIN DURUMU VE HASTANEYE KALDIRILMALARI

İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan Alahaddin Yılmaz ile Kadir Kurtuluş (52), Hikmet Kurtuluş (46), Beren Kurtuluş (12) ve Arda Miraç Kurtuluş, ilk tedavi müdahale sonrası ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne taşındı. Yaralılardan Arda Miraç Kurtuluş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kadir Kurtuluş’un hayati tehlikesinin devam ettiği kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.