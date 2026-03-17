Eskişehir’de Bisiklet Kazası: Çocuk Hayatını Kaybetti

eskisehir-de-bisiklet-kazasi-cocuk-hayatini-kaybetti

KAZA TEPEBAŞI’NI YASA BOĞDU

Kaza, Tepebaşı ilçesi Zincirlikuyu Mahallesi’nde, Çağlayanlar Sokak üzerinde meydana geldi. Elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken, Ömer Ç. yol üzerindeki otopark rampasından geçtikten sonra savruldu. Kullanmakta olduğu bisikletin üstüne düşen Ömer Ç.’nin göğsüne bisikletin gidonunun saplandığı bildirildi.

ÇEVREDEKİLER HIZLA YARDIM ETTİ

Olayın ardından bölgedeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ömer Ç., ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Ağır yaralanan Ömer Ç., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Olayla ilgili olarak yetkililerce araştırma başlatıldığı öğrenildi.

Ülker Ramazan Bayramı İçin 77 Yeni Ürün Sunuyor

Ülker, 77 çeşit yeni hediyelik çikolata ve şekerleme ile bayram ziyaretlerine lezzet katmayı hedefliyor. İnovasyon odaklı ürün yelpazesiyle tüketicileri karşılamaya hazır.
Ankara’da Yapılan Uyuşturucu Operasyonunda 87 Gözaltı

Başkentte gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları sonucunda, 87 kişi gözaltına alındı ve bunlardan 29'u tutuklandı.
İstanbul’da Bayram Havası Uyarısı Yapıldı

İstanbul'da Ramazan Bayramı süresince soğuk ve yağışlı havanın hakim olacağı açıklandı. Hava durumu tahminleri ise gün gün belirlendi.
Tepebaşı’nda Elektrikli Bisiklet Kazasında Çocuk Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de bisikletten düşen bir çocuk, gidonun göğsüne saplanması sonucu ağır yaralandı ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
ABD-İsrail İran Temasında Yeni Gelişmeler Yaşanıyor

Washington ve Tahran arasında 27 Şubat'tan sonraki ilk doğrudan temas gerçekleşti. Bu gelişme, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemi işaret ediyor.

