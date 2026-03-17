Eskişehir’de Bisiklet Kazası: Çocuk Hayatını Kaybetti

KAZA TEPEBAŞI’NI YASA BOĞDU

Kaza, Tepebaşı ilçesi Zincirlikuyu Mahallesi’nde, Çağlayanlar Sokak üzerinde meydana geldi. Elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken, Ömer Ç. yol üzerindeki otopark rampasından geçtikten sonra savruldu. Kullanmakta olduğu bisikletin üstüne düşen Ömer Ç.’nin göğsüne bisikletin gidonunun saplandığı bildirildi.

ÇEVREDEKİLER HIZLA YARDIM ETTİ

Olayın ardından bölgedeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ömer Ç., ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Ağır yaralanan Ömer Ç., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Olayla ilgili olarak yetkililerce araştırma başlatıldığı öğrenildi.