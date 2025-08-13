Eskişehir’de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Eskişehir il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele kapsamında bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan planlı operasyonda ekipler, çeşitli uyuşturucu maddeleri ele geçirdi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLEN MADDELER

Gerçekleştirilen operasyonda, 93.39 gram bonzai, 135 mililitre olduğu değerlendirilen uyuşturucu sıvı, 52 adet sentetik ecza hapı ve 1.39 gram metamfetamin bulundu. Bu maddeler, emniyet güçleri tarafından incelenmek üzere alındı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Operasyon neticesinde 5 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, mahkemeye çıkarıldıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu ile mücadele, güvenlik güçlerinin dikkatli çalışmaları ile devam ediyor.