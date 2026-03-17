Eskişehir’de Yaşlı Kadının Ölümü Şüpheli Olarak Araştırılıyor

Eskişehir’de meydana gelen üzücü olayda, dün akşam saat 22.00 civarlarında 35 numaralı Ata Apartmanı’nın 4. katında yaşayan Ayşe Engin’in yakınları, kendisine ulaşamayınca endişelendi. Kapıyı açan olmayınca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

ADRESE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından olay yerine intikal eden polis ekipleri, çevredeki durumu kontrol etti. Çilingir yardımı ile eve giren ekipler, burada Engin’in cansız bedeni ile karşılaştı. Belediye tabibi, durumu şüpheli bir ölüm olarak değerlendirdi.

OTOPSİ BEKLENİYOR

Yaşlı kadının cenazesi, adli tıp morguna kaldırıldı. Ölümün kesin nedeni, gerçekleştirilecek otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gündem

Ülker Ramazan Bayramı İçin 77 Yeni Ürün Sunuyor

Ülker, 77 çeşit yeni hediyelik çikolata ve şekerleme ile bayram ziyaretlerine lezzet katmayı hedefliyor. İnovasyon odaklı ürün yelpazesiyle tüketicileri karşılamaya hazır.
Gündem

Ankara’da Yapılan Uyuşturucu Operasyonunda 87 Gözaltı

Başkentte gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları sonucunda, 87 kişi gözaltına alındı ve bunlardan 29'u tutuklandı.
Gündem

İstanbul’da Bayram Havası Uyarısı Yapıldı

İstanbul'da Ramazan Bayramı süresince soğuk ve yağışlı havanın hakim olacağı açıklandı. Hava durumu tahminleri ise gün gün belirlendi.
Gündem

Tepebaşı’nda Elektrikli Bisiklet Kazasında Çocuk Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de bisikletten düşen bir çocuk, gidonun göğsüne saplanması sonucu ağır yaralandı ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Gündem

ABD-İsrail İran Temasında Yeni Gelişmeler Yaşanıyor

Washington ve Tahran arasında 27 Şubat'tan sonraki ilk doğrudan temas gerçekleşti. Bu gelişme, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemi işaret ediyor.

