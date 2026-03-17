Eskişehir’de Yaşlı Kadının Ölümü Şüpheli Olarak Araştırılıyor

Eskişehir’de meydana gelen üzücü olayda, dün akşam saat 22.00 civarlarında 35 numaralı Ata Apartmanı’nın 4. katında yaşayan Ayşe Engin’in yakınları, kendisine ulaşamayınca endişelendi. Kapıyı açan olmayınca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

ADRESE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından olay yerine intikal eden polis ekipleri, çevredeki durumu kontrol etti. Çilingir yardımı ile eve giren ekipler, burada Engin’in cansız bedeni ile karşılaştı. Belediye tabibi, durumu şüpheli bir ölüm olarak değerlendirdi.

OTOPSİ BEKLENİYOR

Yaşlı kadının cenazesi, adli tıp morguna kaldırıldı. Ölümün kesin nedeni, gerçekleştirilecek otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.