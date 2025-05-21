Eskişehir’deki 5 Bin Yıllık Ekmek Tanıtıldı

ESKİŞEHİR’İN TARİHSEL DEĞERLERİNİN PAYLAŞIMI

ETİ Arkeoloji Müzesi’nde düzenlenen “Uluslararası Müzeler Günü” açılış programında konuşan Vali Hüseyin Aksoy, Eskişehir’in tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığını, bu kültürel mirasın kazı çalışmalarıyla ortaya çıkarılarak halka sunulduğunu belirtti. Kentte 5 farklı arkeolojik alanda devam eden kazı çalışmalarını takip ettiklerini vurgulayan Aksoy, “Kazı başkanlarımızla düzenli toplantılar yaparak çalışmalarını takip ediyor, ihtiyaçlarını karşılamak ve projelere destek sunmak için gayret gösteriyoruz. Eski okulları yenileyerek kazı ekiplerine tahsis ettik, böylece onların çalışma koşullarını iyileştiriyoruz. Amacımız, kültürel mirası halkla paylaşmak ve bu değerleri kültür turizmi aracılığıyla ekonomik faydaya dönüştürmek” dedi.

ANTİK EKMEĞE YENİ BİR SOLUK

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Küllüoba kazısında pişmiş ve işlenmiş formunu koruyan ilk ekmek örneğinin bulunmuş olmasının büyük bir heyecan yarattığını açıkladı. Laboratuvar analizlerinde tespit edilen bileşenlere sadık kalarak bu antik ekmeğin benzerini ürettiklerini aktaran Ünlüce, ürünü kısa süre içinde şehirdeki marketlerde satışa sunacaklarını duyurdu.

NADİR BİR ARKEOLOJİK KEŞİF

Kazı başkanı ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Türkteki, höyükte gömülü bir evin arka odasında nadir bulunan bir ekmek örneğine ulaştıklarını belirtti. Ekmek 2,5 cm kalınlığında, 12,5 cm genişliğinde, tüp şeklinde ve mayalanmış, pişmiş haliyle formunu koruyor. Evin eşik kısmına özellikle bırakıldığı anlaşılıyor. Üzerindeki beyaz kalıntılar fitolit, yani bitki yapraklarının kalıntıları. Mayalanma sürecinde ekmeğin yaprakların üzerinde tutulduğunu belirten Türkteki, ekmekte iri taneli ‘gernik buğdayı’ türüne ulaştıklarını, bunun da ekmeğin yaklaşık yüzde 90’ını oluşturduğunu ifade etti. Dönemde öğütmenin zor olması sebebiyle buğday tanelerinin iri parçalara ayrıldığını, taş üzerinde öğütme yapıldığını aktardı. Ayrıca ekmeğin içinde mercimek kalıntıları da bulunduğunu kaydetti.

ÖNEMLİ BİR KEŞFİ DÖNÜŞTÜREN NOKTA

Ekmek 150 derece ve üzerinde pişirilmiş ancak yanmış durumda olduğunu aktaran Türkteki, “Ekmek yanmasaydı, bizlere ulaşması mümkün olmayacaktı. Önce pişirilmiş, sonra bir parça koparılmış ve o parça yakılmış. Evin eşik kısmına gömüldüğünü düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Etkinlikte ayrıca Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Polat, “Yazılıkaya-Midas Kale Kazısı Agdistis Kutsal Alanı Organizasyonu” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Programda ETİ Arkeoloji Müzesi Müdürü Emriye Yurt, CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Avnamak, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve birçok yetkili yer aldı.