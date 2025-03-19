Esnaf Kredilerinde Sübvansiyon Oranı Arttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu ayın başında esnaf ve sanatkara yönelik yeni desteklerin devreye girdiğini, bu bağlamda Hazine’den sağlanan yüzde 50 sübvansiyonlu esnaf kredi limitinin 750 bin liradan 1 milyon liraya çıkarıldığını açıkladı. Ayrıca, iş yeri ve ticari araç edinme esnaf kredi limitinin 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya yükseldiğini, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) kefaletiyle Halkbank’ın sunduğu finansman maliyetinin ise yüzde 29’dan yüzde 25’e düştüğünü belirtti.

DESTEKLER FİNANSA ELAŞIMİ ARTIRDI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın esnaf ve sanatkara yönelik açıkladığı yeni desteklerin finansmana erişimi kolaylaştırdığını ifade etti. Bolat, “Yalnızca son düzenlemeler neticesinde, işletme kredisi limitinde önceki tutara göre yüzde 33,3, yatırım kredileri limitinde ise yüzde 66,6 artış sağlandı.” dedi. Bakan Bolat, desteklerle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, bu durumun esnaf için önemini vurguladı.

FAİZ İNDİRİMLİ KREDİ KOŞULLARI İYİLEŞTİRİLDİ

Göreve geldiği Haziran 2023’te faiz indirimli kredilerin üst limitinin 500 bin lira olduğunu hatırlatan Bolat, mevcut piyasa koşullarına göre limitin ilk olarak 650 bin liraya, geçtiğimiz yıl ise 750 bin liraya çıkarıldığını belirtti. Esnaf ve sanatkarların toplam kredi geri ödeme süresinin 36 aydan 48 aya uzatılması için çalışmalar yapıldığını da dile getiren Bolat, Halkbank nezdinde limit kısıtlaması üzerine yürütülen çalışmalara dikkat çekti.

250 BİN ESNAF KREDİDEN YARARLANACAK

Faiz indirimli kredilerle esnaf ve sanatkara 2002’den itibaren toplamda 581,3 milyar lira finansman sağlandığını hatırlatan Bolat, “Geçen yıl 232 bin esnaf ve sanatkarımız faiz indirimli kredi kullanmış olup, bu yıl 250 bin esnafımızın bu kredilerden yararlanması öngörülmektedir.” ifadesini kullandı. Yeni kredi limitlerinin tüm Hazine faiz destekli esnaf kredileri için geçerli olduğunu ve tüm esnaf ve sanatkarların bu limitlerden yararlanabileceğini söyledi.

TİCARİ ARACA 4,8 MİLYAR LİRA

Ticari araç edinme kredisinin kapsamının genişletildiğini belirten Bolat, “Sıfır araç yanında, 0-5 yaş araçların da kredi için dahil edildiğini” ifade etti. Esnaf ve sanatkarlar, bu kredi sayesinde otomobil, kamyonet, kamyon, minibüs, midibüs, otobüs ve benzeri ticari taşıt alımlarında 48 aya kadar vadeli, 2,5 milyon liraya kadar limitli ve yüzde 50 faiz indirimli olmak üzere geniş bir seçim yapabiliyor. Bu kredinin uygulamaya girdiği 2017 yılından 28 Şubat 2025’e kadar toplam 7 bin 710 esnafın faydalandığını ve sağlanan finansman tutarının 4 milyar 857 milyon liraya ulaştığını aktardı.

İŞ YERİ EDİNMEYE 3,3 MİLYAR LİRA FİNANSMAN

Bolat, iş yeri edinme kredisinin yalnızca ticari faaliyetlerin yürütüleceği iş yerinin alımına yönelik kullanıldığını vurgulayarak, esnafın bu krediden 60 ay vade ve yüzde 50 faiz indirimiyle 2,5 milyon liraya kadar faydalanabileceğini belirtti. Söz konusu kredinin 2017’den bu yılın şubat sonuna kadar 5 bin 995 esnafın yararlandığını ve bu doğrultuda toplamda 3 milyar 345 milyon lira finansman sağlandığını bildirdi.