Eşref Rüya İlk Kareleriyle Dikkat Çekti

KANAL D’YE YENİ DİZİ: EŞREF RÜYA

Kanal D’nin beklenen yeni dizisi Eşref Rüya, izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Yapımını TimsveB’in üstlendiği, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ile Lokman Maral tarafından kaleme alınan bu dizi, dünyası ve hikayesiyle ekranda oldukça ses getirecek. Çağatay Ulusoy’un Eşref karakterine dair ilk fotoğraflar da geldi.

EŞREF RÜYA’DA SARSICI BİR AŞK VE GİZEMLİ KONU

Sarsıcı aşk hikayesiyle izleyicileri soluksuz bırakacak bir suç dünyasının kapılarını aralayacak olan Eşref Rüya, seyircileri ekran başına kilitleyecek. Bu dizinin kadrosunda ünlü isimler yer alıyor; Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper dizide rol alıyor.

EŞREF’İN HİKAYESİ VE YENİ BİR AŞK

Dizide Çağatay Ulusoy, Eşref karakteriyle gözü kara ve güçlü bir kimliği canlandırırken, Demet Özdemir ise Eşref’in kalbini ilk kez Nisan olarak atan genç müzisyen rolünü üstleniyor. Eşref ve Nisan’ın hikayesi izleyicilerin kalplerine dokunacak, özlenen bir aşk hikayesini ekrana taşıyacak. Eşref, çocuk yaşta yetim kalmanın yalnızlığını taşıyarak suç dünyasına itilmiş bir karakterdir ve zamanla bu dünyada hüküm süren bir kimliğe bürünmüştür. Onun için kaybettiği ailesinin yerine geçen kişiler, yetimlerdir. Ancak bu aile, suç dünyanın ortasında var olmayı sürdürüyor. Bir yanda suç örgütlerinin başında olmanın getirdiği ağır sorumluluk varken, diğer yanda Eşref’in huzur arayışı hiç bitmiyor. Aniden karşısına çıkan Nisan ise ona beklenmedik bir rüzgar getirecek. Eşref Rüya, yakında Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.