Eşref Rüya Yeni Bölüm Ne Zaman?

DİZİ YENİ BÖLÜMÜ İÇİN GÜN SAYIYOR

Kanal D’nin heyecanla beklenen dizisi Eşref Rüya, izleyicileri Eşref ve Nisan’ın kesişen yollarına, geçmişlerine ve imkansız aşklarına götürüyor. Dizinin yeni bölümü, çarşamba akşamı ekranlara geliyor. Ancak izleyicilerin kafasında bazı sorular var; “Eşref Rüya yeni bölüm bu hafta yok mu?”,”Eşref Rüya neden yok?” gibi merak edilen konularla ilgili bazı detaylar mevcut.

EŞREF’İN YAŞAM MÜCADELESİ

Dizide Eşref’e yönelik hain bir saldırı gerçekleşiyor ve Eşref, Nisan’ı korusa da kurşunların hedefi oluyor. Nisan, Eşref’i yaşatmak için elinden geleni yaparken, Eşref’in vurulması Yetimler’in gündeminde büyük bir etki yaratıyor. Nisan, bu olayla birlikte büyük bir tehlike içinde olduğunu fark ederken, Çiğdem’in oyunlarından kurtulmanın yollarını arıyor. Eşref ise Nisan’la karşılaştığı her an, yeni ve tanıdık duygulara kapılmaktan kendini alıkoyamıyor. Nisan’ın Eşref’e yaklaşması, ikili için tehlikeli bir durumu tetikleyebiliyor.

Öte yandan, zafer sarhoşluğu yaşayan İzzet’i büyük bir sürpriz bekliyor. Eşref, düşmanlarına cehennem yaşatmaya hazırlanan bir karakter olarak, emniyet cephesindeki yeni rakibiyle de yüzleşmeye hazırlanıyor. Eşref Rüya’nın önemli kadrosunda ise Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi gibi ünlü isimler yer alıyor.

Ramazan Bayramı süresince dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayacak. Eşref Rüya da, bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek. Kanal D yayın akışına göre, saat 20.00’de dizinin tekrar bölümü ekranlarda olacak.