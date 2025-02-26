Essien’den Mourinho’ya Destek Mesajı

MICHAEL ESSIEN’İN PAYLAŞIMI

Jose Mourinho’nun Chelsea ve Real Madrid’de birlikte çalıştığı Ganalı yıldız Michael Essien, sosyal medya platformu üzerinden Portekizli teknik adamla birlikte olduğu bir fotoğraf paylaştı. Essien, Instagram hesabında Mourinho ve Didier Drogba’nın yer aldığı bir kareyi takipçileriyle paylaştı. Ganalı yıldızın paylaşımında yer alan ifade ise şu şekilde: “MAYMUN GİBİ ZIPLADILAR.”

IRKÇILIK TARTIŞMALARI ALEVLENDİ

Mourinho’nun Galatasaray maçından sonra rakip takımın yedek kulübesi için sarf ettiği “Maymun gibi zıpladır.” ifadeleri sonrasında ırkçılık konusundaki tartışmalar yeniden alevlenmiş durumda. Galatasaray kulübünün, durumu UEFA ve FIFA’ya taşıyarak Mourinho’yu şikayet etmesi bekleniyor.

DESTEK AMACIYLA YAPILDI

Essien’in bu paylaşımı, sosyal medyada hızlıca yayıldı ve birçok kişi tarafından Mourinho’ya destek olarak değerlendirildi.