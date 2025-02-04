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Spor

Etebo’dan Osimhen Hakkında Olumlu Yorumlar

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PETER ETEBO GALATASARAY’U VURGU YAPTI

Gençlerbirliği’nin deneyimli orta saha futbolcusu Peter Etebo, eski takımı Galatasaray’da forma giymiş olan vatandaşı Victor Osimhen’in, dünyanın en iyi forvetlerinden biri olduğunu ifade ediyor. Kariyerinde La Liga ve Premier Lig’de boy göstermiş olan Etebo, 2020-2021 sezonunda Galatasaray’da kiralık olarak oynamış bir Nijeryalı oyuncu. Etebo, AA’ya verdiği özel röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

OSIMHEN’İN GALATASARAY’A GELMESİ

Etebo, vatandaşı Osimhen’in Galatasaray’a gelmesine duyduğu memnuniyeti dile getiriyor. “Osimhen, dünyanın en iyi forvet oyuncularından biri. Bence futbol kamuoyu da bunu kabul ediyor. Galatasaray’a gelmekle de bence iyi yaptı.” diyen Etebo, Osimhen’in sahada gösterdiği istek ve takım için olan bağlılığını öne çıkarıyor. Etebo, “Gollerini de devam ettiriyor. Bence devam edecek de golleri. Bundan sonraki kariyerinde de çok başarılı işler yapacağını düşünüyorum.” şeklinde sözlerini sonlandırıyor.

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