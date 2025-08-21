EN YÜKSEK YAŞAM ÜNVANI

Dünyanın en yaşlı insanı unvanına sahip olan Ethel Caterham, 116. yaşına girdi. Bu unvan, Brezilyalı rahibe Inah Canabarro Lucas’ın nisan ayında hayatını kaybetmesinin ardından Caterham’a aktarıldı. Caterham, Surrey’deki bir bakım evinde yaşıyor ve doğum günü ailesi ile birlikte kutlandı.

BÜYÜK İLGİ VE MÜŞTAK İLİŞKİ

Bakım evi, “Ethel ve ailesi, bu yıl 116. doğum gününü kutlarken gösterilen ilgi ve nazik mesajlar için minnettar” açıklamasını yaptı. Caterham’ın röportaj vermeyeceği belirtilirken, tek istisnanın Kral 3. Charles olabileceği dile getirildi.

TARİHİ ARKA PLANDA DOĞUŞU

Caterham, 21 Ağustos 1909’da, 1. Dünya Savaşı’ndan beş yıl önce İngiltere’nin Shipton Bellinger köyünde dünyaya geldi. Guinness Rekorlar Kitabı’na göre, tarihin en uzun yaşayan insanı ise 1997’de 122 yıl 164 gün yaşarken hayatını kaybeden Fransız Jeanne Calment’tır. Caterham, uzun yaşam sırrını ise, “Kimseyle asla tartışmamak! Dinlerim ve canım ne isterse onu yaparım” sözleriyle açıklıyor.