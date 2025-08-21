Ethel Caterham 116 Yaşına Girdi!

DÜNYANIN EN YAŞLI İNSANI 116 YAŞINA GİRDİ

Dünyanın en yaşlı insanı unvanına sahip olan İngiliz Ethel Caterham, 116. doğum gününü kutladı. Bu unvan, nisan ayında 116 yaşında hayatını kaybeden Brezilyalı rahibe Inah Canabarro Lucas’tan Caterham’a geçmişti. Surrey’deki bir bakım evinde ikamet eden Caterham’ın doğum günü, ailesiyle birlikte neşeyle kutlandı.

KRAL CHARLES’A ÖZEL İZNİN OLABİLECEĞİ BELİRTİLDİ

Bakım evi yapılan açıklamada, “Ethel ve ailesi, bu yıl 116. doğum gününü kutlarken gösterilen ilgi ve nazik mesajlar için minnettar” ifadesine yer verildi. Caterham’ın röportaj vermeyeceği vurgulanırken, bu konuda tek istisnanın Kral 3. Charles olabileceği dile getirildi.

1. DÜNYA SAVAŞI’NDAN BEŞ YIL ÖNCE DÜNYAYA GELDİ

Caterham, 21 Ağustos 1909’da 1. Dünya Savaşı’ndan beş yıl önce, İngiltere’nin Shipton Bellinger köyünde dünyaya geldi. Guinness Rekorlar Kitabı’na göre, tarihin en yaşlı insanı 1997 yılında 122 yıl 164 gün yaşamış olan Fransız Jeanne Calment’tır. Caterham, uzun yaşam sırrını, “Kimseyle asla tartışmamak! Dinlerim ve canım ne isterse onu yaparım” sözleriyle açıklamıştı.