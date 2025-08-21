Ethel Caterham 116. Yaşına Girdi

DÜNYANIN EN YAŞLI İNSANI 116 YAŞINA GİRDİ

Dünyanın en yaşlı insanı olarak tanınan İngiliz Ethel Caterham, 116 yaşını doldurdu. Bu unvan, Brezilyalı rahibe Inah Canabarro Lucas’ın nisan ayında 116 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Caterham’a verilmişti. Caterham, Surrey’de bir bakım evinde yaşamını sürdürüyor ve doğum günü ailesiyle birlikte kutlandı.

İLGİ VE MESAJLARDAN MEMNUN

Bakım evi, “Ethel ve ailesi, bu yıl 116. doğum gününü kutlarken gösterilen ilgi ve nazik mesajlar için minnettar” açıklamasını yaptı. Caterham’ın röportaj vermeyeceği ifade ediliyor, fakat tek istisna olarak Kral 3. Charles’ın olabileceği belirtildi.

İLK DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DOĞUMU

Caterham, 21 Ağustos 1909’da, 1. Dünya Savaşı’ndan beş yıl önce, İngiltere’nin Shipton Bellinger köyünde dünyaya geldi. Guinness Rekorlar Kitabı’na göre tarihin en yaşlı insanı, 1997 yılında 122 yıl 164 gün yaşamış olan Fransız Jeanne Calment. Caterham, uzun yaşam sırrını ise, “Kimseyle asla tartışmamak! Dinlerim ve canım ne isterse onu yaparım” sözleriyle aktarmıştı.