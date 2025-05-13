Etimesgut’ta Kaza, İki Ölü Oldu

TRAJİK KAZA DETAYLARI

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde, bugün saat 16.00 civarında meydana gelen trafik kazası, çevrede büyük bir üzüntüye neden oldu. Yılmaz Büyükerşen Bulvarı üzerinde seyir eden 06 GA 8590 plakalı otomobil, sürücüsü Merve Ü.’nün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan sondaj makinesine çarptı.

KAYIPLARIN ACISI

Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, yaptıkları kontrolde sürücü Merve Ü. ile araçta bulunan 9 yaşındaki oğlunun yaşamını yitirdiğini tespit etti. Anne ve oğlunun cenazeleri, olay sonrası yapılan inceleme sonrasında Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatılırken, bölgedeki insanlar, bu trajik olaydan dolayı derin bir üzüntü duydu.