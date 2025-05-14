Etna Ve Kanlaon Patladı

ETNA’DA VOLKANİK FAALİYET ARTTI

İtalya’nın en aktif volkanlarından biri olan Etna’da volkanik aktivite yoğunlaşmaya başladı. Gece saatlerinde volkan lav ve kül püskürtmeye başladı. Bu etkinliğin 2 bin 900 metre yükseklikteki güneydoğu kraterindeki faaliyet nedeniyle meydana geldiği bildirildi. Kraterden çıkan magma, yanardağının güneydoğu yönünde yoğun bir lav akışına yol açtı. Sabah saatlerinde yanardağdaki kül ve lav püskürtme faaliyetlerinin sona erdiği açıklandı. Sicilya Adası’ndaki Etna Yanardağı’nda yaşanan bu son püskürmenin, son aylarda kaydedilen 13’üncü volkanik faaliyet olduğu aktarıldı.

FILIPINLER’DE YANARDAĞ PATLADI

Başka bir yanardağ patlaması Filipinler’de gerçekleşti. Negros Adası’nda bulunan Kanlaon Yanardağı faaliyete geçti. Patlamanın 5 dakika sürdüğü ve bu süre zarfında volkanın yaklaşık 3 kilometre yüksekliğe kül püskürdüğü belirtildi. Yetkililer, yanardağa yakın yerleşim birimlerinden insanları tahliye etmeleri için çağrıda bulundu. Halka, lav akışı, kaya parçaları ve kül yağışı gibi tehlikelere karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı.