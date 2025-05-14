Etna ve Kanlaon Patladı.

ETNA YANARDAĞI’NDA VOLKANİK FAALİYET YÜKSELDİ

İtalya’daki Avrupa’nın en aktif yanardağı olan Etna’da, volkanik aktiviteler yoğun bir şekilde arttı. Gece saatlerinde lav ve kül püskürtmeye başlayan volkan, 2 bin 900 metre yükseklikteki güneydoğu kraterindeki faaliyetler nedeniyle dikkat çekici görüntüler oluşturdu. Kraterden sızan magma, yanardağın yamacından güneydoğu yönünde yoğun bir lav akışına neden oldu. Etna’daki kül ve lav püskürtme faaliyetlerinin sabah saatlerinde sona erdiği bilgisi alındı. Sicilya Adası’ndaki Etna Yanardağı’ndaki bu son aktivite, son aylarda kaydedilen 13’üncü volkanik faaliyet olarak kaydedildi.

FILIPINLER’DE YENİ VOLKANİK FAALİYET

Filipinler’de başka bir yanardağ patlaması yaşandı. Negros Adası’nda bulunan Kanlaon Yanardağı, faaliyete geçti. Patlama, 5 dakika sürdü ve yanardağdan yaklaşık 3 kilometre yüksekliğe kül püskürüldüğü bildirildi. Yetkililer, yanardağa yakın bölgelerdeki yerleşim birimlerinden tahliye çağrısı yaptı. Ayrıca halka lav akışı, kaya parçaları ve kül yağışı gibi tehlikelere karşı dikkatli olmaları hususunda uyarılarda bulunuldu.