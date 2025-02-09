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Etna Yanardağı’nda Lav Akışı Görüldü

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ETNA’DA LAV AKIŞI GERÇEKLEŞTİ

İtalya’nın güneyinde yer alan aktif yanardağlardan Etna’da lav akışı meydana geldi. Sicilya Adası üzerinde bulunan ve yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı’nın ‘Bocca Nuova (Yeni Ağız)’ adlı kraterinin güney yamacında bir çatlaktan dün akşam saatlerinde güçlü bir lav akışı görüldü.

SON GÜNLERDE KÜL PÜSKÜRTME FAALİYETLERİ

Ayrıca, yanardağda son günlerde aralıklı olarak kül püskürtme faaliyetleri gözlemleniyor. Bu durum, ziyaretçiler ve çevre sakinleri için dikkat gerektiren bir konu olabiliyor. Etna’nın aktif durumu, bilim insanları ve yerel otoriteler tarafından yakından takip ediliyor.

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