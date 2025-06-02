Etna Yanardağı’nda Volkanik Patlama Oldu

ETNA YANARDAĞI’NDAN PATLAMA HABERİ

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) Katanya Şubesi Etna Gözlemevi’nden alınan bilgiler doğrultusunda, Etna Yanardağı’nın 2 bin 900 metre yükseklikteki güneydoğu kraterinin bir kısmında çökme gerçekleşti ve bu durum bir volkanik patlamaya yol açtı. Patlama sonrası kraterden güçlü bir biçimde kül püskürmesi ve yoğun lav akışı gözlemlendi.

KÜL BULUTU 5 KİLOMETRE YÜKSEKLİĞE ULAŞTI

İlk gözlemler, kül bulutunun 5 kilometre yüksekliğe kadar çıktığını gösteriyor. Aynı zamanda, kraterin püskürttüğü lavın yanardağın yamacındaki Aslan Vadisi sınırına kadar ilerlediği ifade edildi. Yanardağda, dün geceden bu yana devam eden volkanik sarsıntılar da dikkat çekiyor.

KIRMIZI KODLU UYARI YAYINLANDI

Etna Yanardağı’ndaki sabah saatlerinde meydana gelen volkanik patlama, Katanya ve çevresindeki yerleşim yerlerinden de izlenebiliyor. Patlama sırasında yanardağda bulunan kişilerin kaçmaya çalıştığı görüntülerde yer aldı. Ayrıca, volkanik patlama nedeniyle bölgeden geçen uçaklar için ‘kırmızı kodlu’ uyarı yayınlandığı bildirildi.

AVRUPA’NIN EN YÜKSEK AKTİF YANARDAĞI

Sicilya Adası’nda yer alan Etna Yanardağı, Avrupa’nın yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğiyle en aktif yanardağı olma özelliğini taşıyor. Etna’da bu yıl içinde şubat, nisan ve mayıs aylarında da yoğun volkanik aktiviteler gözlemlendi.