Etna Yanardağı Patladı, KÜL Yükseldi

ETNA YANARDAĞI’NDA VOLKANİK PATLAMA

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü’nün (INGV) Katanya Şubesi Etna Gözlemevi, Etna Yanardağı’nın 2 bin 900 metre yükseklikteki güneydoğu kraterinin bir bölümünde yaşanan çökme nedeniyle volkanik patlama meydana geldiğini duyurdu. Patlama ile birlikte kraterden etkili bir şekilde kül püskürüldü ve yoğun lav akışı gözlemlendi.

KÜL BULUTU YÜKSEKLİĞE KADAR ULAŞTI

İlk gözlemler, kül bulutunun 5 kilometre yüksekliğe kadar ulaştığını gösteriyor. Kraterin yanardağın yamacındaki Aslan Vadisi sınırına kadar lav püskürttüğü belirtildi. Ayrıca, yanardağda dün akşamdan bu yana volkanik sarsıntıların devam ettiği ifade edildi.

Etna Yanardağı’ndaki bu sabahki volkanik patlama, Katanya gibi çevredeki yerleşim alanlarından da gözlemlendi. Patlama esnasında yanardağ civarında bulunan kişilerin kaçmaya çalıştığı anlar görüntülere yansıdı. Patlama sonrası, bölgede geçen uçaklar için ‘kırmızı kod’ uyarısı yayınlandığı kaydedildi.

AKTİF YANARDAĞ ÖZELLİĞİ

Sicilya Adası’ndaki Etna Yanardağı, Kıta Avrupası’nın en yüksek aktif yanardağı olma özelliğini taşıyor ve 3 bin 300 metre yüksekliğe sahip. Bu yıl içinde Etna’da şubat, nisan ve mayıs aylarında da belirgin volkanik aktivitelerin gözlemlendiği belirtildi.