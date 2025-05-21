euro-2028-elemeleri-ev-sahipleri-oynayacak

UEFA’DAN EURO 2028’E DAİR ÖNEMLİ AÇIKLAMA

UEFA, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası’na (EURO 2028) ev sahipliği yapacak ülkelerin elemelerde mücadele edeceğini kesinleştirdi. İspanya’nın Bilbao kentinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, turnuvanın eleme formatı netleştirildi. Yeni belirlemelere göre, EURO 2028’in ev sahipleri olan İngiltere, İrlanda, İskoçya ve Galler de elemelere katılacak. UEFA, bu durumun ilk kez gerçekleşeceğini duyurdu.

ELEME FORMATINDA YENİLİKLER

Elemelerde ülkeler, 12 grup içerisinde 4 veya 5 takımla mücadele edecek. Grup liderleri ve en iyi 8 grup ikincisi EURO 2028’de yer alma hakkı kazanacak. Ayrıca, kalan 4 kontenjan ise, gruplardan çıkmayı başaramayan ancak en iyi performans gösteren ev sahibi ülkeler ve play-off aşamalarını geçen takımlar arasında dağıtılacak.

PAYLAŞILAN TARİHLER VE KATILIMCI SAYISI

EURO 2028, 9 Haziran-9 Temmuz 2028 tarihleri arasında 24 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek. Bu turnuva, Avrupa futbolunun önemli organizasyonlarından biri olma özelliğini koruyor ve heyecanla bekleniyor.