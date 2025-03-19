Euro 45, Dolar 41 Tl’yi Aştı

ALTIN FİYATLARI REKORLA DEVAM EDİYOR

Altın fiyatları, bugüne rekor serisi ile başladı. Gram altın, 3 bin 587 lira seviyesinden güne adım atmıştı. Piyasa açılışından bir saat sonra altın fiyatları 3 bin 638 lira seviyesine yükseldi. Şu anki durumda ise gram altın 3 bin 700 liranın üstüne çıkmış durumda. Saat 10:42 itibarıyla gram altın 4 bin lira seviyesini geçti.

ONS ALTINDA YÜKSEK ARTIŞ

Güne artışla devam eden ons altın, 3 bin 39 dolar ile rekor kırdı. Yılın başından beri altın, yüzde 15’in üstünde değer kazanımı sağladı.

ÇEYREK ALTINDA YÜKSELİŞ

Çeyrek altın, 6 bin 465 liraya kadar tırmandı.

DÖVİZDE YENİ ZİRVELER

Döviz piyasasında yeni zirveler gözlemlendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bazı isimler hakkında gözaltı kararı sonrası dolar/TL ve euro/TL yeni zirve ile güne başladı. Euro, sabah saatlerinde kısa bir süre içinde 45 TL seviyesini gördü. Ardından bir düşüşle 43.18 seviyesine geriledi.

DOLARDA REKOR ARTIŞ

Dolar/TL de güne rekorla başladı. Dolar, hızlı bir yükselişle 41 liranın hemen üzerine çıkmışken, sonrasında 39 liranın hemen üstünde dengelendi.

DÖVİZ KURLARI NE DURUMDA?

Dolar alış fiyatı: 39.07 TL / satış fiyatı: 39.30 TL

Euro alış fiyatı: 43.25 TL / satış fiyatı: 43.90 TL

Sterlin alış fiyatı: 50.47 TL / satış fiyatı: 51.41 TL