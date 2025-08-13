Ekonomi

Euro, Dolar İçin Fırsat Mı?

EURO’NUN DOLAR KARŞISINDAKİ YÜKSELİŞİ

Euro, ABD’de açıklanan beklentilerin altında kalan enflasyon verileri sonrası dolara karşı son iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. ING analisti Francesco Pesole’ye göre, doların daha fazla zayıflaması euro için bir fırsat oluşturabiliyor.

DOLARDAKİ ZAYIFLAMANIN SEBEPLERİ

Pesole, doların kayda değer bir iyileşme yaşamayı başarmasının “ancak istihdam verileri önemli ölçüde güçlenirse” mümkün olabileceğini ifade ediyor. Bununla birlikte, eurodaki yükselişin sınırlı kalma ihtimali bulunuyor; bu durumun sebeplerinden biri ise Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmeye işaret ediyor.

