“Euro Yükselişi Bekleniyor”

ING’İN BEKLENTİLERİ AÇIKLANDI

ING, piyasa ile ilgili tahminlerini ortaya koydu. Dev banka, 2025 yılı içerisinde Eylül, Ekim ve Aralık aylarında art arda üç defa 25 baz puanlık indirim bekliyor. Ayrıca, 2026 yılında bu gevşemenin devam etmesini ve Fed’in nihai faiz oranının yüzde 3.25 seviyesine ulaşmasını öngörüyor. ABD işgücü piyasasında yaşanan bozulmanın, bordro revizyonları ve zayıflayan eğilimler aracılığıyla doların son direncini zayıflattığı ifade ediliyor. Aynı zamanda, tarife kaynaklı enflasyonun kısa vadede sınırlı kalacağı düşünülüyor.

dolar üzerinde baskı söz konusu

Fed’in faiz indirimlerinin hedge maliyetlerini düşürmesinin yeni dolar satışlarını tetiklemesi bekleniyor. Banka, bu durumun yanı sıra mevsimsel zayıflık ve 2026’da yeni Fed başkanının getirebileceği riskler konusunda da uyarıyor. Dolayısıyla, dolar üzerinde bir baskı oluşması muhtemel görünüyor.

euro bölgesine kayış devam ediyor

Euro bölgesindeki varlıklara olan yabancı talep, güçlü bir şekilde devam ediyor. Mayıs ve Haziran ayları arasında yalnızca 236 milyar euroluk alım yapıldığı belirtiliyor. Tüm bu gelişmeler ışığında, banka tahmin olarak Euro/dolar paritesinin 2025 yılı sonuna kadar 1.20’ye, 2026 yılının sonlarına ise 1.22-1.25 seviyelerine kadar tırmanmasını bekliyor.