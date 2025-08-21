“Euro Yükselişi Bekleniyor”

ING’NİN BEKLENTİLERİ AÇIKLANDI

ING, piyasaya yönelik öngörülerini paylaştı. Banka, 2025 yılında Eylül, Ekim ve Aralık aylarında art arda üç kez 25 baz puanlık faiz indirimleri yapıldığını ve bu indirimlerin 2026 yılında da devam etmesini bekliyor. Ayrıca, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) nihai faiz oranının yüzde 3.25 seviyesine ulaşacağı ifade ediliyor. ABD işgücü piyasasındaki bozulmanın, dolarda son destekleri zayıflatarak etkili olabileceği vurgulanıyor. Bunun yanında, tarife kaynaklı enflasyonun kısa vadede etkili olacağı tahmin ediliyor.

DOLARDA BASKI GÜÇLENİYOR

Fed’in faiz indirimlerinin hedge maliyetlerini düşürmesi, yeni dolar satışlarını tetiklemesi bekleniyor. Banka ayrıca, mevsimsel zayıflık ve 2026 yılında yeni Fed başkanının getirebileceği risklere de dikkat çekiyor. Bu durum, dolarda baskıyı daha da artırıyor.

PARA EURO BÖLGESİ’NE YÖNELİYOR

Euro bölgesi varlıkları, yabancı yatırımcılar tarafından yoğun talep görüyor. Mayıs ve Haziran ayları arasında bu talep ile 236 milyar euroluk alım gerçekleştiği bildiriliyor. Tüm bu veriler göz önünde bulundurulduğunda, banka tahmini olarak Euro/dolar paritesinin 2025 yılı sonuna kadar 1.20 seviyesine, 2026 sonlarında ise 1.22-1.25 aralığına yükseleceğini öngörüyor.