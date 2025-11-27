EuroLeague’den İsrail Takımları İçin Maç İzni

EuroLeague Ticari Varlıklar (ECA) üyesi kulüpler, İsrail’deki güncel durumu değerlendirmek amacıyla toplandı. İlgili güvenlik tedbirleri ve yerel yetkililerle yapılan görüşmeler ışığında, İsrail ekipleri 1 Aralık itibarıyla kendi sahalarında maç oynamaya devam edecek. 9 Aralık’ta EuroCup’ta Hapoel Midtown Jerusalem ile Veolia Towers Hamburg arasında bir karşılaşma gerçekleştirilecekken, EuroLeague ise 11 Aralık’ta Maccabi Tel Aviv ile LDLC ASVEL Villeurbanne’ı yeniden sahaya çıkaracak.

TOPLANTIYLA PLANLAR YENİDEN DEĞERLENDİRİLDİ

Açıklanan bilgilere göre, EuroLeague Ticari Varlıklar (ECA) üyesi takımlar, 27 Kasım Perşembe günü bir araya gelerek İsrail’deki durumu ele aldı. Bu toplantı, 21 Ekim’de yapılan ve yeniden başlaması için 1 Aralık’ın geçici tarih olarak belirlendiği duyurusunun ardından gerçekleşti. Toplantıda, Euroleague Basketbol (EB) heyetinin İsrail’e yaptığı resmi ziyaret ile ilgili detaylı bir bilgilendirme yapıldı. Bu ziyaret, mevcut güvenlik şartlarının incelendiği ve çeşitli hükümet temsilcileri ile resmi görüşmelerin yapıldığı bir dizi etkinliği kapsıyordu. Kulüpler ayrıca, EB’nin yerel ve uluslararası otoritelerle sürdürülen son görüşmeleri de değerlendirdi.

MAÇ PROGRAMLARI AÇIKLANDI

EuroLeague, yapılan titiz incelemelerin ardından dönüş planını uygulamaya koyma kararı aldı. EuroCup’ın 10. ve EuroLeague’in 15. haftalarından itibaren İsrail’de turnuva oynatılmaya başlanılacak. 9 Aralık’ta Hapoel Midtown Jerusalem’in EuroCup’ta Veolia Towers Hamburg’u ağırlayacağı ilk maç planlanırken, EuroLeague ise 11 Aralık’ta Maccabi Rapyd Tel Aviv ile LDLC ASVEL Villeurbanne arasındaki karşılaşma ile faaliyete geçecek. Ayrıca, Hapoel IBI Tel Aviv’in 16 Aralık’ta Kızılyıldız Meridianbet Belgrad ile yapacağı iç saha maçı da dikkat çekiyor. EuroLeague Basketbol, süreci yakından izlemeye ve yerel ile uluslararası yetkililerle sürekli iletişim içinde olarak herkesin güvenliğini sağlamaya devam edecek.

TÜRK TAKIMLARI TARAFINDAN ALTERNATİF OYUN PLANI

Öte yandan, Euroleague ve EuroCup turnuvalarında, İsrail ekiplerine karşı ev sahibi oldukları maçları tarafsız sahada oynamakta olan Türk takımlarının süreç içerisinde tarafsız sahada oynama uygulamalarına devam etmesi bekleniyor.