Bitcoin 75 Bin Dolar Hedefine Yaklaşıyor

Kripto varlık Bitcoin, ilk işlemlerde 74 bin 425 dolar seviyesini test etti ve 6 hafta sonra kritik 75 bin dolar sınırına yaklaştı. Savaş ortamına rağmen, riskli varlıklar arasında yer alan Bitcoin, bu süreçte yüzde 12’den fazla bir değer kazanımı sağladı. Analistler, Bitcoin’e yapılan para girişinin enflasyon koruma amaçları ile bağlantılı olduğunu ve teknik olarak aşırı düşüş eğiliminde olduğuna dikkat çekiyor. Orta Doğu’daki çatışmalar, kripto varlıklar üzerindeki fiyatlamaları da etkilemiş durumda.

**DİJİTAL ALTIN ROLÜ DEVAM EDİYOR**

Petrol fiyatlarındaki artış ve jeopolitik gerilimlerin yükselmesi, genel piyasalarda risk iştahını azaltmasına karşın, Bitcoin bu durumdan olumsuz etkilenmedi. Bitcoin, dolar endeksi ve ABD tahvil getirilerindeki artışlara rağmen dirençli bir performans sergiledi. Bitcoin’de fiyat eğilimlerine bakıldığında; 27 Şubat’ta 65 bin 850 dolardan kapanan BTC, gün içerisinde 74 bin 425 dolara kadar ulaştı. Böylece BTC, savaşa yönelik belirsizliklerden ötürü beklenmedik bir artış gösterdi.

**DİP ÇALIŞMASI EMARELERİ**

Analistler, BTC’nin Ekim 2025 ve Şubat 2026 dönemini kapsayan uzun düşüş trendlerinden birini yaşadığını ve fiyatların 126 bin 200 dolardan yarı yarıya gerilediğini aktardı. Ayrıca, “Son 6 haftalık dönemde 60 bin doların üzerinde daha yatay bir görünüm dikkat çekiyor. Bu görünüm, bir dip çalışması sinyaline benziyor” ifadesi ile teknik sebeplerin önemine dikkat çekiyorlar.

**BALİNALAR DÖNÜYOR**

Son dönemlerde 1 milyon dolar ve üzeri BTC bulunduran hesaplardan gelen satış baskısının azaldığı gözlemleniyor. ABD’li kripto fonları aracılığıyla sadece geçtiğimiz hafta 765 milyon dolarlık para girişi gerçekleşti. Yatırımcıların bu davranışı, kripto varlıklara yönelik artan talep ile ilişkilendiriliyor. Mart ayının ilk yarısında ise ETF girişleri 1,1 milyar doların üzerinde oldu.

**GÜVENLİ LİMAN TALEBİ ARTIYOR**

Orta Doğu’daki çatışmalar sırasında altın fiyatlarındaki düşüş, bazı yatırımcıların Bitcoin’e yönelmesine sebep oldu. Petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkması ve artan küresel enflasyon endişeleri, Bitcoin’de “güvenli liman” algısını güçlendirdi.

**DÜŞÜŞ POZİSYONLARI KAPANIYOR**

Ayrıca, Bitcoin’de düşüş yönlü pozisyon açan yatırımcıların 70 bin dolarlık baraj geçildikten sonra alıma geçerek pozisyonlarını kapattıkları belirtiliyor. Bu alımlar, BTC fiyatının desteklenmesine yardımcı olurken, 74 bin dolarlık seviyenin kritik bir direnç oluşturduğu ifade ediliyor. Eğer bu direnç kalıcı olarak aşılırsa, yükselişin hızlanabileceğine dair yorumlar yapılıyor.