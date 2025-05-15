Ev Fiyatları 3 Kat Artabilir

FAİZ POLİTİKALARININ ETKİLERİ

Merkez Bankası’nın uyguladığı faiz politikaları, konut piyasasında dalgalı bir seyir yaratarak etkisini sürdürüyor. Kısa süreli bir canlanma ardından gelen faiz artışları, sektörde tekrar bir durgunluğa yol açtı. Konut kredisi faizlerinin yüzde 2,5’in üstüne çıkması, ev sahibi olmayı peşin alım yapamayan vatandaşlar için neredeyse imkânsız hale getiriyor. Mevduat faizlerinin yüzde 50 civarına ulaşması, yatırımcıları da konut alımından uzak bırakıyor.

KİRALIK KONUTLARA TALEP ARTIYOR

Yüksek faiz ortamı ve düşen alım gücü, konut satışlarını yavaşlattı. Bu durum, sahiplik oranının yüzde 55’e gerilemesine neden oldu. Kiralık konutlara olan talebin artmasıyla birlikte, mevcut arz-talep dengesi bozuldu ve kira artışları hız kesmeden devam ediyor. Kiracılar ile ev sahipleri arasında süregelen müzakerelere rağmen, kiralara genellikle yüzde 50’ye varan zam yapılıyor.

YATIRIM SEÇENEKLERİ DEĞİŞİYOR

Yatırım tercihi açısından konut, cazibesini kaybetmiş görünüyor. Örneğin, 7 milyon TL’ye alınan bir evin aylık kira getirisi ortalama 40 bin TL olmasına karşın, aynı miktar mevduata yatırıldığında aylık 250 bin TL kazanç sağlamak mümkün. Bu durum, konut yatırımını kısa vadede dezavantajlı hale getiriyor.

KONUT FİYATLARINDA GELECEK ARTIRIMLAR

NTV’de yer alan bir habere göre, ARSAVEV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, konut fiyatlarındaki sıkışıklığın geçici olduğunu savunuyor. Öztürk, “Metrekare fiyatları şu anda neredeyse maliyet seviyelerinde. Faiz baskısı nedeniyle fiyatlar düşük kalıyor. Ancak piyasada hareketlilik başladığında konut fiyatları 2 ila 3 kat artış gösterecek” şeklinde konuştu. Öztürk’e göre, 2025’in sonunda 7 milyon TL’lik bir evin fiyatı 10 milyon TL’ye ulaşmasa da, 2-3 yıl içinde 14-15 milyon TL seviyelerine ulaşması muhtemel. Konutun enflasyon karşısındaki dayanıklılığına dikkat çeken Öztürk, “Türkiye’de reel enflasyon yüzde 50 civarında. Faiz getirisi ile konutun karşılaştırılması kesinlikle doğru değildir. Ayrıca, Türkiye’de reel enflasyonun yüzde 50 olduğu bir noktada, konutun enflasyondan arındırılmış getirisi yüzde 5-10 arasında değişiyor. Önümüzdeki birkaç yılda yüzde 100 hatta yüzde 150’ye kadar artış mümkündür.” diye belirtiyor.