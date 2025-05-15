Ev Fiyatları Üç Kat Artacak

MERKEZ BANKASI’NIN FAİZ POLİTİKALARI KONUT PİYASASINI ETKİLİYOR

Merkez Bankası’nın uyguladığı faiz politikaları, konut sektöründe dalgalanmalara yol açıyor. Kısa süreli bir canlanmanın ardından gelen faiz artışları, sektörde yeniden bir durgunluk süreci başlatıyor. Konut kredisi faiz oranlarının yüzde 2,5’in üzerine çıkması, peşin alım yapamayan vatandaşlar için ev sahibi olmayı neredeyse imkânsız hale getiriyor. Mevduat faizlerinin yüzde 50’ye yaklaşması ise yatırımcıları konuttan uzaklaştırıyor.

KIRALI Konutlara OLAN TALEP ARTIYOR

Yüksek faiz ortamı ve alım gücündeki düşüşler sonucunda konut satışları yavaşlıyor. Sahiplik oranı yüzde 55 seviyesine gerilerken, kiralık konutlara olan talep artıyor. Yeni konut üretiminin de yavaşlamasıyla arz-talep dengesi bozuluyor ve bu durum kira artışlarını hızlandırıyor. Kiracılarla ev sahipleri arasında kiralara yapılan zam oranı genelde yüzde 50 oranına kadar ulaşıyor.

YATIRIMCI TERCİHLERİ DEĞİŞİYOR

Yatırım açısından benzer durumda konut cazibesini kaybetmiş gibi görünüyor. Örneğin, 7 milyon TL’ye alınan bir evin aylık kira getirisi ortalama 40 bin TL civarında iken, aynı tutarın mevduata yatırılması halinde aylık kazanç 250 bin TL’yi buluyor. Bu durum, kısa vadede konut yatırımını dezavantajlı kılıyor.

NTV’de yayımlanan habere göre, ARSAVEV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, konut fiyatlarındaki sıkışıklığın geçici olduğunu belirtiyor. Öztürk, “Metrekare fiyatları şu anda neredeyse maliyet seviyelerinde. Faiz baskısı nedeniyle fiyatlar düşük kalıyor. Ancak piyasada hareketlilik başladığında konut fiyatları 2 ila 3 kat artış gösterecek” şeklinde açıklamada bulundu. Öztürk, 2025’in sonunda 7 milyon TL’lik bir evin fiyatının 10 milyona ulaşmasa da, 2-3 yıl içerisinde 14-15 milyon TL seviyelerine çıkma olasılığının bulunduğunu belirtiyor. Öğüt verdiği gibi, “Türkiye’de reel enflasyon yüzde 50 civarında. Faiz getirisi ile konutun karşılaştırılması kesinlikle doğru değildir. Ayrıca, Türkiye’de reel enflasyonun yüzde 50 olduğu bir noktada, konutun enflasyondan arındırılmış getirisi dahi yüzde 5-10 arasında değişiyor. Önümüzdeki birkaç yılda yüzde 100 hatta yüzde 150’ye kadar artış mümkün.” diyerek dikkat çekiyor.