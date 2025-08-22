Ev Hapsi Kararı Kaldırıldı

İBB SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞMELER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, etkin pişmanlıktan faydalanarak “konutu terk etmeme” şartıyla serbest bırakılan kişilerle ilgili adli kontrol kararları değiştirildi. İş insanı Adem Soytekin ve İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız hakkında daha önce verilen ev hapsi kararları kaldırıldı.

AZİZ İHSAN AKTAŞ DOSYASINDAKİ GELİŞMELER

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasına neden olan “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” dosyasında dikkat çeken bir gelişme hayata geçti. Örgüt lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan ancak daha sonra etkin pişmanlık hükümleri gereği tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş hakkındaki ev hapsi kararı da mahkeme tarafından kaldırıldı.

DİĞER İSİMLER İÇİN DE KARAR DEĞİŞİKLİĞİ

Aynı soruşturma çerçevesinde Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı için uygulanan “konutu terk etmeme” şeklindeki adli kontrol tedbiri de sona erdirildi. Böylece soruşturmada etkin pişmanlıktan yararlanan kişilerin ev hapsi kararlarının tamamı iptal edilmiş oldu.