Ev Sahibi Kiracı İlişkisinde Tahliye Uyarısı

KİRA SORUNLARINDA MAHKEME KARARI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan meselelerde mahkemenin kiracıları haklı bulduğunu belirterek, tahliye taahhüdünün ‘geçersiz sayılabileceğine’ dair önemli açıklamalar yaptı. Uzmanlar, boş bırakılan tarihle imzalanan tahliye taahhütnamesinin geçerli sayılabileceğine dikkat çekerken, Bakan Tunç, kiracıların bu duruma karşı itiraz haklarının bulunduğunu vurguladı.

KİRA SÖZLEŞMESİ VE TAHAHHÜT

Bakan Tunç, “Hukuk, kiracının ev bulmak için çabaladığı bir zamanda evsiz kalmamak için her şeyi imzalayabileceğini göz önüne alıyor ve eve girerken imzalanan kira sözleşmesi ile aynı tarihli tahliye taahhütnamesini geçersiz sayıyor. ‘Kiracı zor durumda’ diyerek kiracıyı koruyor. Tahliye taahhüdünün kira kontratından sonraki bir tarihte imzalanması gerekiyor” şeklinde konuştu. Ayrıca, boş bırakılan ve ev sahibinin sonradan doldurduğu belgeye itiraz edilebileceğini belirtirken, Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi’nin tarihin kontrattan önce mi yoksa sonra mı atıldığını tespit edebileceğini ifade etti.

Bakan Tunç, itiraz süreci sırasında fotoğraf çekmenin önemine de değinerek, “Eğer fotoğrafını çekme imkanı varsa itiraz ederken elinde belge olması açısından bu da önemli. Tabii Adli Tıp Kurumu’nda tarihin yanlış tespit edilme ihtimali de bulunuyor. Bunun yüzde yüz garantisi yok,” dedi.

Bakan Tunç, “Tahliye taahhütnamesi noter ya da e-Devlet üzerinden yapılma zorunluluğu getirilirse sorun çözülür mü?” sorusuna, “Noterde yapılabilir ama bu sefer de ev sahipleri kiracıyı çıkartamayacağını düşünerek evlerini kiraya vermeyebilir. Bu da ev problemini tetikler. Burada bir ücret ödemek zorunda kalacaklar. e-Devlet’ten de yapılabilir. Böyle olursa tahliye taahhüdü amacına uygun yapılmış olur” yanıtını verdi.