Ev Sahibi Öğretmen Kiracısını Öldürdü

OLAYIN NEDENİ VE TARTIŞMA

Adana’nın Kozan ilçesinde, 500 TL’lik şofben parası yüzünden meydana gelen bir tartışmada, kiracısı Hüseyin Başak’ı (70) darbederek öldüren öğretmen Yener Rüzgar (42) ve eşi Nurhan Rüzgar (38) tutuklandı. Olay, Kuytucak Mahallesi Savruk Yaylası’nda gerçekleşti. 4 yıldır kiracısı olan Hüseyin Başak’tan bozuk şofbenin tamiri için 500 TL talep eden ev sahibi Yener Rüzgar, Başak’ın parayı vermek istemediği yanıtını alınca aralarında bir tartışma başladı.

KAVGA VE SONUÇLARI

Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Yener Rüzgar ve eşi Nurhan Rüzgar, sopa ve demir levye kullanarak Hüseyin Başak’a saldırdıktan sonra olay yerinden kaçtı. Darp edilen Başak, yere yığıldı. Ailesinin yapmış olduğu ihbar üzerine sağlık ekipleri eve gelerek Hüseyin Başak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından kaçan çift, jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla yakalanarak gözaltına alındı.

CENAZE VE ADLİ SÜREÇ

Hüseyin Başak’ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi ve gerekli işlemlerin ardından ailesi tarafından alınarak defin işlemleri yapıldı. Jandarma karakolundaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Yener Rüzgar ve eşi Nurhan Rüzgar, adliyeye sevk edildi. Mahkeme sürecinin ardından çift, tutuklanarak cezaevine gönderildi.