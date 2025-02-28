Ev Sahipleri İçin Beyanname Zorunluluğu!

KİRA GELİRİ BEYANI HAKKINDA YENİ DÜZENLEMELER

2024 yılı içerisinde 33 bin TL ve daha fazla kira geliri elde eden ev sahipleri, beyanname vermek zorundadır. Beyan dönemi 1 Mart – 2 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleşecektir. Vergi ödemeleri ise Mart ve Temmuz aylarında iki taksit halinde yapılacak. İlk taksitin son ödeme tarihi ise 2 Nisan 2025 olarak belirlenmiştir. Vergi, sadece tahsil edilen kira gelirleri üzerinden hesaplanmaktadır.

KİRA ÖDEMELERİ VE VERGİLENDİRME

Kira ödemeleri nakit veya banka aracılığıyla alındığında, çek ile tahsil edildiğinde veya geçmiş yıllara ait ödemeler 2024 yılında yapıldığında, bu gelirler 2024 yılı kazancı olarak vergilendiriliyor. Eğer kira geliriniz 33 bin TL’yi aşıyor ancak beyan etmemeyi tercih ediyorsanız, önemli bir mali risk ile karşılaşmanız mümkün. Vergi cezası ve istisna hakkının kaybedilmesi durumu söz konusu olabiliyor. Ayrıca, eksik ya da hatalı beyanlar da ceza almanıza neden olabilir. Eğer kira geliri 33 bin TL’nin altındaysa, beyanname verme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Eğer hiç kira geliri elde edilmedi ise, vergi dairesine bir dilekçe ile bildirim yapılması gerekmektedir. İstisna dilekçesi, hazirbeyan.gib.gov.tr adresi üzerinden online olarak iletilebilir.