Ev Sahipleri Kiracılara Uyarı Yapmalı

KİRA SÖZLEŞMESİ VE TAHLİYE TAHAHTÜTNAME İLİŞKİSİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kiracılar ile ev sahipleri arasında ortaya çıkan sorunlarda mahkemenin kiracıları haklı bulduğunu belirtti ve taahhüdün ‘geçersiz sayılabileceğine’ yönelik açıklamada bulundu. Uzmanlar, imzalanan tahliye taahhütnamesinin boş bırakılan tarihle geçerli olabileceğini ifade ederken, Bakan Tunç, kiracıların bu duruma itiraz etme haklarının bulunduğunu vurguladı. Adalet Bakanı Tunç, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Hukuk, kiracının ev bulmak için çabaladığı bir zamanda evsiz kalmamak için her şeyi imzalayabileceğini göz önüne alıyor ve eve girerken imzalanan kira sözleşmesi ile aynı tarihli tahliye taahhütnamesini geçersiz sayıyor. ‘Kiracı zor durumda’ diyerek kiracıyı koruyor. Tahliye taahhüdünün kira kontratından sonraki bir tarihte imzalanması gerekiyor. Boş bırakılan ve ev sahibinin sonradan doldurduğu belgeye itiraz imkanı mevcut. Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi, tarihin kontrattan önce mi yoksa sonra mı atıldığını saptayabiliyor. Eğer fotoğraf çekim imkanı varsa, itiraz sürecinde belge bulundurmak önemli. Tabii Adli Tıp Kurumu’nda tarihin yanlış tespit edilme olasılığı da var, bunun kesin garantisi yok.”

NOTER İLE E-DEVLET SEÇENEKLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Bakan Tunç, “Tahliye taahhütnamesi noter ya da e-Devlet üzerinden yapılma zorunluluğu getirilirse sorun çözülür mü?” sorusuna yanıt verirken, “Noterde yapılabilir ama bu durumda ev sahipleri kiracıyı çıkaramayacaklarını düşünerek evlerini kiraya vermekten kaçınabilir. Bu da konut sorununu tetikler. Burada bir ücret ödemek zorunda kalabilirler. e-Devlet üzerinden de yapılabilir. Böyle olursa tahliye taahhüdü amacına uygun bir şekilde gerçekleştirilmiş olur” dedi.