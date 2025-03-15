Ev Sahipleri ve Kiracılara Önemli Uyarı

KİRACILARIN HAKKINI KORUMAK AMAÇLANIYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ev sahipleri ve kiracılar arasındaki sorunlarda mahkeme kararlarının kiracıları haklı bulduğunu belirtti ve taahhütlerin “geçersiz sayılabileceği” hakkında açıklamalar yaptı. Uzmanlar, boş bırakılan tarihlerle imzalanan tahliye taahhütnamelerinin geçerli olabileceğini ifade ederken, Bakan Tunç kiracıların bu durumlara karşı itiraz haklarının bulunduğunu vurguladı. Adalet Bakanı Tunç, yaptığı açıklamada şu şekilde konuştu:

“Hukuk, kiracının ev bulmak için çabaladığı bir zamanda evsiz kalmamak için her şeyi imzalayabileceğini göz önüne alıyor ve eve girerken imzalanan kira sözleşmesi ile aynı tarihli tahliye taahhütnamesini geçersiz sayıyor. ‘Kiracı zor durumda’ diyerek kiracıyı koruyor. Tahliye taahhüdünün kira kontratından sonraki bir tarihte imzalanması gerekiyor. Boş verilen ve ev sahibinin sonradan doldurduğu belgeye itiraz yolu açık. Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi, tarihin kontrattan önce mi yoksa sonra mı atıldığını tespit edebiliyor. Eğer fotoğrafını çekme imkanı var ise itiraz ederken elinde belge olması açısından bu da önemli. Tabii Adli Tıp Kurumunda tarihin yanlış tespit edilme ihtimali de bulunuyor. Bunun yüzde yüz garantisi yok.”

NOTER VE E-DEVLET ÜZERİNDEN TAHALEE TAHAHTENAMESİ

Bakan Tunç, “Tahliye taahhütnamesi noter ya da e-Devlet üzerinden yapılma zorunluluğu getirilirse sorun çözülür mü?” sorusuna verdiği yanıtında ise, “Noterde yapılabilir ama bu sefer de ev sahipleri kiracıyı çıkartamayacağını düşünerek evlerini kiraya vermeyebilir. Bu da ev problemini tetikler. Burada bir ücret de ödemek zorunda kalırlar. e-Devlet’ten de yapılabilir. Böyle olursa tahliye taahhüdü amacına uygun yapılmış olur” dedi.