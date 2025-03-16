Evde Bakım Yardımı 5,4 Milyar Dağıtıldı

EKONOMİK DESTEK AÇIKLAMASI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tam bağımlı bireylerin bakımıyla ilgilenen ailelere destek sağlamak amacıyla bu ay toplamda 5,4 milyar lira değerinde Evde Bakım Yardımı’nın hesaplara aktarıldığını duyurdu. 2006 yılında başlatılan bu destek, engelli bireylerin aileleri tarafından ev ortamında desteklenmelerini hedefliyor.

AİLE BÜTÜNLÜĞÜNE VERİLEN ÖNEM

Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı’nın bakanlığın temel aile odaklı bakım hizmetlerinden biri olduğunu ifade etti. “Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını önceliyoruz. Bu yardımla, engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz” dedi.

Evde Bakım Yardımı ile, tam bağımlı bireylerin bakımını üstlenen vatandaşların desteklendiğini belirten Göktaş, bu yardımdan faydalanan aylık ortalama 543 bin kişinin olduğunu aktardı. Hak sahibi başına aylık 10 bin 125 lira ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan, uygulamanın aile bütünlüğünü koruma hedefini güçlendirdiğini vurguladı.

ŞEFFAF SOSYAL YARDIM ANLAYIŞI

Göktaş, açıklamasında “Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 5,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadesine yer verdi.