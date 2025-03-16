Evde Bakım Yardımı Hesaplara Yatırıldı

EVDE BAKIM YARDIMI BÜYÜYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakılan tam bağımlı bireylere ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplamda 5,4 milyar lira tutarında Evde Bakım Yardımı’nın hesaplara yatırıldığını duyurdu. 2006 yılında Bakanlık tarafından başlatılan bu yardım, engelli bireylerin aileleri tarafından desteklenmesini hedefliyor.

AİLE BÜTÜNLÜĞÜNÜ GÜÇLENDİRİYOR

Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı’nın, bakanlığın ana aile odaklı bakım hizmetlerinden biri olduğunu vurguladı. “Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını önceliyoruz. Bu yardımla, engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz” diye belirtti.

DESTEKTEN YARARLANANLAR

Evde Bakım Yardımı ile tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen kişilerin destek gördüğünü ifade eden Göktaş, bu yardımdan aylık ortalama 543 bin kişinin faydalandığını bildirdi. Hak sahibi başına aylık 10 bin 125 lira ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan, bu uygulamanın aile bütünlüğünü koruma hedefini güçlendirdiğini dile getirdi.

Göktaş, açıklamasında şu sözlere yer verdi: “Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 5,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”