Evde Kötü Koku: Şüpheli Ölüm Bulundu

KİŞİSEL TRAJEDİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir apartmanın zemin katından kötü bir koku geldiği yönünde gelen ihbar üzerine, evin içerisine giren polis ekipleri, 70 yaşındaki Mesut Nazlı’nın cansız bedenine ulaştı. Alınan bilgilere göre, Orhaniye Mahallesi Gazi Magosa Caddesi’nde bulunan 5 katlı binanın zemin katından kötü koku gelmesi üzerine, çevrede yaşayanlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

OLAY YERİNE GİDEN EKİPLER

Olay yerine hızla intikal eden polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, evin içine girdiklerinde yalnız yaşadığı öğrenilen Mesut Nazlı’yı hareketsiz bir şekilde buldular. Yapılan ilk kontrollerde, Mesut Nazlı’nın yaklaşık 1 hafta önce hayata veda ettiği belirlendi. Nazlı’nın cenazesi, ölüm nedeninin netleşmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.