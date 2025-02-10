Evde Tek Başına’nın Yıldızı İki Çocuk Babası

MACAULAY CULKIN’IN YENİ HAYATI

Üstelik Evde Tek Başına’nın yıldızı Macaulay Culkin, artık iki çocuk babası. Onları parka götüren, market alışverişlerine çıkan tam bir aile adamı olarak dikkat çekiyor. Evde Tek Başına filminde ve devam filminde rol aldıktan sonra çocuk yaşta gelen bu şöhreti sevmeyen Culkin, 14 yaşında emekli olduğunu açıklamıştı.

BRENDAN SONG İLE MUTLU BİR YUVA KURDU

Culkin, 2017’den beri birlikte olduğu Brenda Song ile kendine mutlu bir yuva kurdu. Artık sadece istediği dizi ve filmlerde konuk oyunculuk yapan yıldız isim, 2017 yılında Changeland filmindeki rol arkadaşı Brenda Song’la aşk yaşamaya başlamıştı.